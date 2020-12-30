Диетолог рассказала о причинах лишнего веса и о том, как с ним бороться
Как рассказала врач-эндокринолог, диетолог Елена Евдокимова, слова которой приводит Nation News, проблема ожирения – это, в первую очередь, проблема здоровья, а не только внешнего вида.
Получить точную информацию о лишнем весе можно с помощью процедуры биоимпедансометрии, когда анализируется количество жировой и мышечной массы и водный баланс. Также понять имеется лишний вес или же, наоборот, наблюдается его недостаток, можно с помощью показателя индекса массы тела (ИМТ). Для этого нужно разделить свой вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. Если значение оказалось менее 18 кг/м2, то это означает недостаток веса, если более 25 кг/м2 - то избыточность веса.
Как пояснила диетолог, для каждого человека очень важно соблюдать энергетический баланс, то есть потребляемая пища должна соотноситься с затрачиваемой энергией. Причем разным людям свойственны и разные показатели, хотя некоторые обобщения провести все же можно.
Важно понимать, что при изменении обычной активности, необходимо соответственно изменить и рацион питания. То есть, если образ жизни стал менее подвижным, то и питание необходимо сократить.
Также диетолог отметила, что особую опасность вызывают дешевые продукты с высоким содержанием сахара и жира, что в итоге и приводит к ожирению, а также к развитию ряда болезней, например, гипертонии, диабета и даже рака. Поэтому такие продукты, как колбасы, сдобу, сладости в своем рационе нужно сократить, хотя полностью отказываться от них не обязательно, поскольку в небольших дозах они вреда не нанесут, а баловать себя иногда все же нужно.
Что же касается такого способа, как замена приема пищи стаканом воды, то здесь, по мнению диетолога, усердствовать не нужно. Вполне достаточно просто соблюдать водный баланс и придерживаться суточной биологической нормы потребности около 30 млн на один килограмм веса. При этом следует учитывать, что примерно половину этой нормы организм получает из других продуктов (супы, овощи, фрукты и т.д.).
Также специалист подчеркнула, что не следует стремиться похудеть очень быстро, поскольку для организма это стресс. Наиболее оптимальным является значение в 500 гр в неделю и процесс этот, в зависимости от количества жировой массы, может растянуться на несколько месяцев.
Начать же можно с самого простого – отказ от фаст-фуда и перекусов бутербродами, от сладкой газировки, от еды перед телевизором. Зато выделить время на физические упражнения. Чрезмерно жесткие же диеты сопровождаются лишением организма необходимых ему полезных веществ, что в итоге может привести к проблемам со здоровьем.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий