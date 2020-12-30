Диетолог рассказала о причинах лишнего веса и о том, как с ним бороться

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

ВОЗ в своем недавнем отчете отметила, что в мире становится все больше людей с избыточным весом и это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Причиной этого называется малоподвижный образ жизни в сочетании с изменением рациона питания. Причем страдают от этого не только взрослые, но и дети.Как рассказала врач-эндокринолог, диетолог Елена Евдокимова, слова которой приводит Nation News, проблема ожирения – это, в первую очередь, проблема здоровья, а не только внешнего вида.Получить точную информацию о лишнем весе можно с помощью процедуры биоимпедансометрии, когда анализируется количество жировой и мышечной массы и водный баланс. Также понять имеется лишний вес или же, наоборот, наблюдается его недостаток, можно с помощью показателя индекса массы тела (ИМТ). Для этого нужно разделить свой вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. Если значение оказалось менее 18 кг/м2, то это означает недостаток веса, если более 25 кг/м2 - то избыточность веса.Как пояснила диетолог, для каждого человека очень важно соблюдать энергетический баланс, то есть потребляемая пища должна соотноситься с затрачиваемой энергией. Причем разным людям свойственны и разные показатели, хотя некоторые обобщения провести все же можно.Важно понимать, что при изменении обычной активности, необходимо соответственно изменить и рацион питания. То есть, если образ жизни стал менее подвижным, то и питание необходимо сократить.Также диетолог отметила, что особую опасность вызывают дешевые продукты с высоким содержанием сахара и жира, что в итоге и приводит к ожирению, а также к развитию ряда болезней, например, гипертонии, диабета и даже рака. Поэтому такие продукты, как колбасы, сдобу, сладости в своем рационе нужно сократить, хотя полностью отказываться от них не обязательно, поскольку в небольших дозах они вреда не нанесут, а баловать себя иногда все же нужно.Что же касается такого способа, как замена приема пищи стаканом воды, то здесь, по мнению диетолога, усердствовать не нужно. Вполне достаточно просто соблюдать водный баланс и придерживаться суточной биологической нормы потребности около 30 млн на один килограмм веса. При этом следует учитывать, что примерно половину этой нормы организм получает из других продуктов (супы, овощи, фрукты и т.д.).Также специалист подчеркнула, что не следует стремиться похудеть очень быстро, поскольку для организма это стресс. Наиболее оптимальным является значение в 500 гр в неделю и процесс этот, в зависимости от количества жировой массы, может растянуться на несколько месяцев.Начать же можно с самого простого – отказ от фаст-фуда и перекусов бутербродами, от сладкой газировки, от еды перед телевизором. Зато выделить время на физические упражнения. Чрезмерно жесткие же диеты сопровождаются лишением организма необходимых ему полезных веществ, что в итоге может привести к проблемам со здоровьем.