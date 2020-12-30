Назван бюджетный фрукт, способствующий похудению

Веская причина есть яблоки перед основным приемом пищи.Употребление одного яблока в день перед приемом пищи помогает сбросить вес.Как заявил британский диетолог Роб Хобсон, регулярное употребление яблок может помочь сбросить более пяти килограммов за год. По его словам, фрукт в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.«В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой», ? пояснил Хобсон.Специалист подчеркнул, что яблочная клетчатка помогает регулировать кишечную микрофлору, что также способствует снижению веса и замедляет накопление жира.