Назван бюджетный фрукт, способствующий похудению
Употребление одного яблока в день перед приемом пищи помогает сбросить вес.
Как заявил британский диетолог Роб Хобсон, регулярное употребление яблок может помочь сбросить более пяти килограммов за год. По его словам, фрукт в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.
«В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой», ? пояснил Хобсон.
Специалист подчеркнул, что яблочная клетчатка помогает регулировать кишечную микрофлору, что также способствует снижению веса и замедляет накопление жира.
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