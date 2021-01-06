Три совета, которые помогут бросить курить

Многие курильщики принимают в новом году решение отказаться от пагубной привычки. Однако не всегда этот процесс дается легко. Американская ассоциация легких рассказала, как упросить его.Прошлый опытБольшинство курильщиков уже пытались бросить курить и предыдущие попытки могут быть расстраивающим напоминанием. Вместо фрустрации проанализируйте, что помогало во время предыдущих попыток, и что стоит заменить, чтобы повысить эффективность отказа.Отказ в одиночкуДелать все самостоятельно и без чей-либо помощи вовсе не обязательно. Можно проконсультироваться с врачом или найти программы встреч для людей со схожим интересом. В Американской ассоциации легких отмечают, что консультации повышают успех отказа на 60%.Я не могу броситьЭто неправда. Каждый курильщик может бросить курить. Важно лишь найти правильную комбинацию техник и не сходить с выбранного пути. Если что-то пошло не так, и вы снова выкурили пару сигарет, не нужно думать, что борьба окончена. Продолжайте, не обращая внимания на это событие.