Как бороться с разными видами жира на животе

Пивной и послеродовой живот нужно «сгонять» по-разному.Все хотят избавиться от лишнего жира на животе. Но разные люди имеют разные причины, по которым их живот стал слишком большим. Сначала нужно выяснить, что стало причиной появления живота именно у вас.Послеродовой животПоявляется у женщин в период беременности и остается после рождения ребенка. С этим видом живота нужно бороться только после консультации с врачом. Не делайте упражнения, когда ваш организм еще к этому не готов.Вариант упражнений для этого вида живота:30 секунд планки,10 отжиманий с хлопком,10 обратных отжиманий от стены,1 минута «походки» краба,30 выпадов,15 двойных скручиваний,20 прямых ударов,15 прыжков.Кортизоловый животКортизол – это гормон стресса в организме. Он также отвечает за уровень сахара в крови. Если вы регулярно подвергаетесь стрессам, плохо спите и нервничаете, уровень кортизола возрастает. Замедляется процесс обмена веществ, растет жировая масса в организме.Чтобы избавиться кортизолового живота, нужно наладить режим сна и избегать чрезмерных стрессов.Вариант упражнений для кортизолового живота:20 отжиманий,20 приседаний,30 прыжков с высоко поднятыми ногами,1 минута планкиВздутый животЕсли ваш живот вздут в результате неправильного питания, заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее, сначала нужно избавиться от причины.Активные тренировки со вздутым животом могут вызвать болевые ощущения и ухудшение состояния здоровья. Постепенно налаживайте питание, убирайте продукты, вызывающие вздутие.Пивной животПоявляется у мужчин вследствие чрезмерного употребления пива. Однако не только пиво может спровоцировать пивной живот – он растет от любого чрезмерного употребления калорий.Характерен именно для мужчин, ведь в них жировые отложения в теле меньше, чем у женщин. Жир у мужчин концентрируется в основном на животе, тогда как у женщин распределяется по всему телу.Как правило, появляется у людей старшего возраста, когда потребность в калориях снижается, но человек продолжает переедать и неконтролируемо употреблять алкоголь.Чтобы избавиться от пивного живота, нужно сокращать количество калорий и давать телу умеренные физические нагрузки.