Как бороться с разными видами жира на животе

Пивной и послеродовой живот нужно «сгонять» по-разному.

Все хотят избавиться от лишнего жира на животе. Но разные люди имеют разные причины, по которым их живот стал слишком большим. Сначала нужно выяснить, что стало причиной появления живота именно у вас.

Послеродовой живот

Появляется у женщин в период беременности и остается после рождения ребенка. С этим видом живота нужно бороться только после консультации с врачом. Не делайте упражнения, когда ваш организм еще к этому не готов.

Вариант упражнений для этого вида живота:

30 секунд планки,
10 отжиманий с хлопком,
10 обратных отжиманий от стены,
1 минута «походки» краба,
30 выпадов,
15 двойных скручиваний,
20 прямых ударов,
15 прыжков.

Кортизоловый живот

Кортизол – это гормон стресса в организме. Он также отвечает за уровень сахара в крови. Если вы регулярно подвергаетесь стрессам, плохо спите и нервничаете, уровень кортизола возрастает. Замедляется процесс обмена веществ, растет жировая масса в организме.

Чтобы избавиться кортизолового живота, нужно наладить режим сна и избегать чрезмерных стрессов.

Вариант упражнений для кортизолового живота:

20 отжиманий,
20 приседаний,
30 прыжков с высоко поднятыми ногами,
1 минута планки

Вздутый живот

Если ваш живот вздут в результате неправильного питания, заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее, сначала нужно избавиться от причины.

Активные тренировки со вздутым животом могут вызвать болевые ощущения и ухудшение состояния здоровья. Постепенно налаживайте питание, убирайте продукты, вызывающие вздутие.

Пивной живот

Появляется у мужчин вследствие чрезмерного употребления пива. Однако не только пиво может спровоцировать пивной живот – он растет от любого чрезмерного употребления калорий.

Характерен именно для мужчин, ведь в них жировые отложения в теле меньше, чем у женщин. Жир у мужчин концентрируется в основном на животе, тогда как у женщин распределяется по всему телу.

Как правило, появляется у людей старшего возраста, когда потребность в калориях снижается, но человек продолжает переедать и неконтролируемо употреблять алкоголь.

Чтобы избавиться от пивного живота, нужно сокращать количество калорий и давать телу умеренные физические нагрузки.
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