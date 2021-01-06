5 полезных для диабетиков закусок

Каждому из нас время от времени нужны перекусы между основными приемами пищи. А при наличии диабета к этому вопросу нужно подходить особенно внимательно.Йогурт. Это продукт с низким содержанием углеводов и калорий. Но он богат белком и другими питательными веществами, такими как кальций, витамины группы B, фолиевая кислота, калий, фосфор и цинк. В полстакана простого йогурта добавьте клубники, ежевики, черники, изюма или немного орехов.Сельдерей. В нем невероятно мало калорий, углеводов, жиров и холестерина. Но очень много клетчатки и воды. Кроме того, сельдерей содержит такие питательные вещества, как витамины, кальций, магний, фосфор, фолиевую кислоту и калий. Обмакните его в арахисовое масло или творог, чтобы сделать еще более сытным.Яблоки. Низкокалорийное и богатое растворимыми волокнами яблоко может помочь надолго сохранить чувство сытости. Кроме того, вы получаете пользу от витамина С, фитонутриентов, железа, калия, фосфора и кальция, присутствующих во фрукте. Яблоко может стать полезной закуской, а также утолить пристрастие к сладкому, не повышая уровень сахара в крови.Попкорн. Если у вас диабет, воздушная кукуруза - отличный вариант перекуса для достижения сытости, не добавляя лишних калорий. Попкорн имеет очень низкий гликемический индекс - он медленно выделяет глюкозу в кровь. Более того, воздушная кукуруза богата клетчаткой и содержит несколько витаминов и минералов.Творог. Он не только вкусен, но и помогает дольше оставаться сытым, так как переваривается в организме медленно. Творог - известный источник белка, содержит много калорий и углеводов, а также кальций, витамин А, железо, магний, фосфор, калий, селен и цинк.