Средства для быстрого избавления от похмелья, которые можно найти на кухне

Вы удивитесь, но одним из лучших средств для быстрого избавления от похмелья, которые можно найти на домашней кухне, эксперты называют творог.Похмелье может вызывать сильную головную боль и тошноту, его причиной становится слишком много выпитого алкоголя или же его неправильное употребление. Непосредственно от похмелья лекарства нет, но разными средствами можно избавиться от сопровождающих его неприятных симптомов. Эксперты портала Times Now рассказали о средствах, содействующих быстрому избавлению от состояния похмелья, которые можно найти на кухне почти в любом доме.Чай или кофе. Напитки с кофеином снимают чувство усталости, действуют как стимуляторы. Они также содержат антиоксиданты, способные обращать вспять плохие реакции, вызванные алкоголем. Также эти вещества быстро избавляют от похмелья.Имбирь. Для достижения нужных результатов следует пить имбирную воду или чай с добавлением имбиря. Природное средство улучшает работу пищеварения, успокаивает расстройство желудка, облегчает состояние при рвоте.Витамин C. Для быстрого избавления от похмелья специалисты советуют есть продукты, богатые витамином C: киви, апельсины, ягоды. Витамин С снижает вероятность заболевания, освежает, дает телу заряд энергии, потерянной из-за чрезмерной рвоты и головной боли.Ромашка. Похмелье может вызывать у некоторых повышенную тревожность. Натуральным средством, помогающим избавиться от беспокойства, связанного с похмельем, является ромашка. Питье ромашкового чая успокаивает, ослабляет эмоции, помогает заснуть и тем самым перезагрузиться, почувствовать себя лучше.Творог. Эксперты портала назвали его «лекарством от похмелья». По их словам, данный продукт снижает кислотность, успокаивает расстройство желудка. Вдобавок содержит множество витаминов и минералов, потерянных из-за обезвоживания, вызванного потреблением алкоголя и рвотой.Специалисты советуют не портить свое здоровье из-за чрезмерного употребления алкоголя и напоминают, что злоупотребление спиртным способно вызывать ухудшение состояния, при котором необходимо обращаться за помощью к врачам.