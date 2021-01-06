Будущие когнитивные расстройства можно определить по глазам

Обычная визуализация глаз может помочь понять когнитивные расстройства у пожилых людей с диабетом 1 типа. По мере старения у людей с диабетом повышается вероятность развития болезни Альцгеймера и других когнитивных расстройств. Ученые из Диабетического центра Джослина показали, что обычная визуализация глаз может выявить изменения в сетчатке, которые могут быть связаны с когнитивными расстройствами у пожилых людей с диабетом 1 типа.Эти результаты могут открыть относительно простой метод раннего обнаружения снижения когнитивных функций. Исследование было представлено в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Предыдущие работы продемонстрировали связь между пролиферативной диабетической ретинопатией и когнитивными нарушениями у людей с диабетом 1 типа.Ученые использовали снимки глаз. Один набор сканирований был основан на оптической когерентной томографии (ОКТ). Во втором наборе использовалась ОКТ-ангиография. Оба типа сканирования являются неинвазивными.В исследовании приняли участие 129 человек. Добровольцы прошли серию когнитивных тестов, которые включали задачи, проверяющие функцию памяти, а также скорость психомоторного развития. Исследователи обнаружили очень сильную связь между выполнением задач на память и структурными изменениями в сетях глубоких кровеносных сосудов сетчатки.