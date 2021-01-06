Ученые рассказали, в каком случае лечение гипертонии может навредить

Врачи могут начинать медикаментозное лечение повышенного артериального давления пациентам, которые госпитализированы не по поводу болезней сердца и сосудов. Новое исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показывает, что такое внеплановое вмешательство обычно приносит вред, а не пользу.Ученые включили в исследование данные почти 23 тысяч пациентов Кливлендской клиники, которые проходили лечение в 2017 году. Ни у кого из них не было кардиологических диагнозов, которые требовали строгого контроля артериального давления.Выше 140 миллиметром ртутного столба (мм рт.ст.) артериальное давление повышалось почти у 18 тысяч участников исследования. Часть из них в ответ на это повышение получила лечение препаратами против гипертонии, остальные их не получали.У пациентов, которые получили лечение по поводу гипертонии, которая их не беспокоила, были существенно выше риски развития повреждений почек и сердечной мышцы по сравнению с показателями тех, кто такое лечение не проходил.«Существует искушение “исправить” давление госпитализированному пациенту (просто потому что можешь). Эта практика очень распространена во всех больницах. Доказательств, что такое лечение связано с каким-либо улучшением, никогда не было. Исследование показывает, что оно может быть связано с долгосрочным вредом», - прокомментировал ситуацию для MedPage Today Джон Бисогнано (John Bisognano) из Медицинского центра Рочестерского университета, который не был задействован в исследовании.Бисогнано добавил, что такие медикаментозные вмешательства приводят к увеличению количества лекарств, которые принимают пациенты после выписки.Оказалось, что в большинстве случаев повышения артериального давления при следующем измерении оно было ниже как минимум на 20 мм рт.ст. Ученые указывают, что повторный замер давления через четыре часа мог заменить лечение, поскольку у каждого третьего пациента эти повышения кратковременны. При выписки среднее верхнее давление было ниже у большинства пациентов 140 в двух группах пациентов – которые получили лечение против гипертонии и которые не получили.