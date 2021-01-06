Почему нельзя мешать кофеин и алкоголь?
Употребление алкоголя вместе с напитками, содержащими кофеин, негативно отражается на сердечном ритме. Аналогичный эффект наблюдается, если после чашки кофе выпить спиртного. Об этом рассказала представитель Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина.
По её словам, люди ошибаются, когда считают, что кофе поможет им быстро протрезветь.
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