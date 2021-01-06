Почему нельзя мешать кофеин и алкоголь?

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Многие знают о недопустимости употребления лекарственных препаратов вместе с алкоголем. В некоторых случаях такая оплошность может привести к серьёзным проблемам со здоровьем и даже к летальному исходу. Однако мало кто знает, что кофеин и спиртное такие же несовместимые вещи.Употребление алкоголя вместе с напитками, содержащими кофеин, негативно отражается на сердечном ритме. Аналогичный эффект наблюдается, если после чашки кофе выпить спиртного. Об этом рассказала представитель Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина.По её словам, люди ошибаются, когда считают, что кофе поможет им быстро протрезветь.