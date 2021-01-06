Диетолог Соломатина рассказала, как может вредить здоровью шоколад

По словам российского диетолога Елены Соломатиной, слишком рьяные любители шоколада рискуют подорвать печень, к тому же многие шоколадные изделия содержат крайне вредные для здоровья трансжиры.Диетолог Соломатина рассказала в интервью, что регулярное потребление большого количества шоколада или его низкокачественных образцов может вредить здоровью. В частности, организм способен отреагировать на популярное лакомство аллергическими симптомами. Детям до семи лет медик посоветовала не давать шоколад совсем.Также Соломатина отметила, что здоровью может вредить чрезмерное пристрастие к этому продукту.«Большое количество шоколада сильно нагружает печень», - сказала диетолог.Другой опасностью является то, что многие виды шоколада, продающегося сегодня в магазинах, содержат вместо натурального масла его заменители, включая трансжиры. Потребление этих искусственных аналогов жира ассоциируется с повышением уровня холестерина и развитием опасных нарушений в сердечно-сосудистой системе.«Шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза, появления тромбов», - заявила диетолог.Соломатина подчеркнула, что за месяц человеку, который заботится о своем здоровье, не следует съедать более трех-четырех плиток. При этом нужно отдавать предпочтение продукту, содержащему натуральные ингредиенты, а также более насыщенным какао, темным сортам шоколада.