Воспаленные десны убивают почки
В работе было обследовано более 700 пациентов с ХЗП. Проверялась полость рта, все тело и брались образцы крови. Результаты показали, что увеличение воспалительного процесса в деснах всего на 10% снижает функцию почек на 3%. В этой группе пациентов ухудшение функции почек на 3% увеличивает риск почечной недостаточности в срок пяти лет с 32% до 34%. Результаты также показали, что снижение функции почек на 10% увеличивает воспаление пародонта на 25%.
«Исследование показало, что даже незначительное уменьшение воспаления десен может принести пользу почечной функции», - подчеркивают авторы.
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