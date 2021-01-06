Воспаленные десны убивают почки

Дисбаланс кислорода в организме, производящего свободные радикалы, и его антиоксидантных клеток может быть причиной того, что заболевание десен и хроническое заболевание почек (ХЗП) влияют друг на друга. К таким выводам пришли ученые из Бирмингемского университета в рамках недавнего исследования.В работе было обследовано более 700 пациентов с ХЗП. Проверялась полость рта, все тело и брались образцы крови. Результаты показали, что увеличение воспалительного процесса в деснах всего на 10% снижает функцию почек на 3%. В этой группе пациентов ухудшение функции почек на 3% увеличивает риск почечной недостаточности в срок пяти лет с 32% до 34%. Результаты также показали, что снижение функции почек на 10% увеличивает воспаление пародонта на 25%.«Исследование показало, что даже незначительное уменьшение воспаления десен может принести пользу почечной функции», - подчеркивают авторы.