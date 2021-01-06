Современные методы лечения послеродового диастаза

Отвечает хирург высшей категории, доцент кафедры хирургии Сеченовского Университета, А.Г. НатрошвилиКак часто после родов появляется диастаз?- Диастаз прямых мышц, то есть растяжение белой линии во время беременности – на самом деле абсолютно физиологическое явление. Если бы не эластичность и изменение свойств этой и других анатомических структур, увеличенная матка просто не поместилась бы в животе. Таким образом, растяжение белой линии в той или иной степени есть практически у всех (98%, если быть точным) рожавших женщин. Другой вопрос, что в первые 12-18 месяцев послеродового периода у большинства женщин происходит восстановление передней брюшной стенки и даже имеющийся небольшой диастаз никак их не беспокоит.Мы говорим о клинически значимом, ухудшающем качество жизни наших пациенток диастазе при его довольно значительной ширине, когда прямые мышцы (те самые, которые формируют «кубики» пресса») отстоят друг от друга на расстоянии более трех сантиметров. Здесь имеет значение и косметический дефект, и часто появляющиеся на фоне диастаза грыжи, и симптомы – дискомфорт, боли в спине, нарушение осанки, ограничения физической активности - вплоть до нарушения функций тазовых органов, что, к счастью, встречается довольно редко.Какие бывают стадии диастаза?- Говорить о стадиях диастаза не вполне корректно. Стадии подразумевают прогрессирующее с течением времени ухудшение патологического процесса, чего при диастазе обычно не происходит. Сегодня мы не применяем эту классификацию. Принципиальное значение для определения оптимального пути коррекции диастаза имеют несколько параметров:· ширина белой линии на разных уровнях (лучше определить ее при УЗИ или КТ)· форма диастаза и брюшной стенки (типы A, B, C, D)· наличие и выраженность изменений кожи, растяжек и т.д.· наличие и размеры сопутствующих грыж· ранее выполненные операцииЭти параметры учитываются в классификации Европейского общества герниологов, которой мы и пользуемся в повседневной работеКак определить диастаз?Самостоятельно определить диастаз довольно просто: в положении лежа на спине, поднимите голову и плечи. Если Вы увидите «валик» посередине живота или наоборот «впадину», или сможете погрузить пальцы между прямыми мышцами – это и есть диастаз. Зачастую диастаз виден невооруженным взглядом, особенно в сочетании с грыжей даже малых размеров.На видео ниже можно увидеть диастаз прямых мышц живота при поднятии головы в положении лежа.Для более точной диагностики и получения информации, необходимой для определения оптимального варианта решения этой проблемы, обычно прибегаем к УЗИ, при сочетании с грыжей – зачастую КТ для детального моделирования предстоящей операции.Как вылечить диастаз?Как я уже говорил, диастаз – не болезнь, это послеродовое состояние, которое приводит к эстетическому и функциональному дефекту передней брюшной стенки. Таким образом, мы предпочитаем говорить о «коррекции», нежели чем «лечении» диастаза.Начинать всегда лучше с правильно подобранного комплекса упражнений. К сожалению, очень немногие тренеры знают, как работать с диастазом – по этой теме можно написать еще не одну статью.Упражнения не могут уменьшить ширину белой линии (то есть на сам диастаз не влияют), но вполне способны улучшить внешний вид живота за счет тонуса мышц «кора». Соответственно, именно эти мышцы требуют проработки.Если по прошествии шести месяцев тренировок желаемого эффекта нет – тогда можно говорить о хирургической коррекции диастаза.Показания к хирургическому лечению диастазаСегодня спектр операций при диастазе довольно широк: это открытые операции в нескольких модификациях, с применением сетчатого импланта или без него, лапароскопические вмешательства, вариантов выполнения которых тоже несколько.Показания к хирургической коррекции диастаза довольно просты:· Любой диастаз в сочетании с грыжей передней брюшной стенки или выраженный диастаз с косметическим дефектом и/или клиническими симптомами· После родов прошло не менее года· Отсутствие эффекта от 6-месячного курса тренировок· Не планируется еще одна беременность. Беременеть и рожать после пластики диастаза даже с применением сетчатого импланта можно, но риск повторного развития (рецидива) значительно увеличивается.При выполнении этих четырех условий можем планировать хирургическое лечение диастаза.Открытые операции применяем обычно в сочетании с удалением излишков растянутой кожи – абдоминопластикой, а иногда дополняем ее и липосакцией для получения оптимального косметического результата. Мы проводим операцию бригадой из двух хирургов, специализирующихся на хирургии грыж и пластической хирургии соответственно, что, на наш взгляд, позволяет добиться оптимального результата.Если кожа эластична, не растянута – отдаем предпочтение эндоскопическим методам коррекции диастаза.Разновидностей этих операций несколько:Лапароскопическая трансабдоминальная пластика – когда ушивание диастаза и имплантация сетки проводится эндоскопически, но через брюшную полость. У этого варианта пластики есть много недостатков, на наш взгляд. Мы практически полностью отказались от его применения.Эндоскопическая пластика, когда хирург работает в толще передней брюшной стенки, не затрагивая брюшную полость. Эта технология появилась недавно в результате эволюции как оборудования и инструментов, так и изобретения новых шовных материалов и имплантов.При использовании эндоскопической внебрюшинной пластики достигается замечательный косметический эффект, отсутствует «горб» или «киль» вдоль ушитой белой линии, часто беспокоящий пациенток после операции по первому, на наш взгляд - устаревшему, варианту операции. Еще недавно считалось, что этот вариант реконструкции не подходит худым девушкам, но, накопив определенный опыт, мы теперь знаем, что и у них он дает хорошие результаты.У каждой медали две стороны – для каждого из вариантов операции есть свои преимущества и недостатки. На наш взгляд, хирург, в чью сферу интересов входит сложная проблема диастаза, должен владеть всеми методиками и выбирать оптимальную для каждой конкретной пациентки (или пациента – у мужчин тоже бывает диастаз, и нередко).