Избыточный вес матери делает сыновей бесплодными
Датское исследование собрало информацию о 9,2 тыс. взрослых сыновей и дочерей, 9,4% участников были бесплодны. Авторы скорректировали несколько потенциальных смешивающих факторов и обнаружили, что сыновья, чьи матери имели индекс массы тела более 25 до беременности, имели в 1,4 раза более высокие шансы бесплодия, чем сыновья, матери которых имели индекс массы тела от 18,5 до 24,9.
«Бесплодие – это глобальная проблема общественного здравоохранения, и важно, чтобы исследования были сосредоточены на устранении факторов риска», - рассказывает ведущий автор Линн Арендт, доктор медицинских наук из Орхусского университета и больницы Орхусского университета.
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