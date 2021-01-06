Избыточный вес матери делает сыновей бесплодными

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, показало, что у сыновей, рожденных от матерей с лишним весом, чаще диагностируется бесплодие в зрелом возрасте, чем у сыновей матерей с нормальным весом. Для дочерей такой связи обнаружено не было.Датское исследование собрало информацию о 9,2 тыс. взрослых сыновей и дочерей, 9,4% участников были бесплодны. Авторы скорректировали несколько потенциальных смешивающих факторов и обнаружили, что сыновья, чьи матери имели индекс массы тела более 25 до беременности, имели в 1,4 раза более высокие шансы бесплодия, чем сыновья, матери которых имели индекс массы тела от 18,5 до 24,9.«Бесплодие – это глобальная проблема общественного здравоохранения, и важно, чтобы исследования были сосредоточены на устранении факторов риска», - рассказывает ведущий автор Линн Арендт, доктор медицинских наук из Орхусского университета и больницы Орхусского университета.