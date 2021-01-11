Покраснение языка указывает на опасную болезнь
Симптомами этого недуга являются: слабость и сильная усталость, отсутствие рефлексов, онемение и покалывание конечностей. На клеточном уровне дефицит витамина B12 приводит к повреждению нервных окончаний. Заболевание можно запустить до такой степени, что человек перестанет ходить, поскольку не сможет держать равновесие.
Исследователи рекомендуют употреблять сыр, йогурт, мясо, яйца и рыбу, поскольку в этих продуктах отмечено наибольшее содержание витамина B12.
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