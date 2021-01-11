Бактерии могут спасти от диабета

Исследования показывают, что несколько полезных организмов могут сыграть ключевую роль в лечении диабета 2 типа. Исследователи из Орегонского университета обнаружили, что ряд организмов в микробиоме кишечника играют ключевую роль в развитии диабета 2 типа. Новые данные могут стать основой для пробиотических методов лечения метаболического заболевания.Ученые использовали новый, управляемый данными, системно-биологический подход, называемый сетевым анализом транскингдома, для изучения взаимодействия хозяина и микроба в условиях западной диеты. Это позволило им исследовать, играли ли отдельные представители микробиоты роль в метаболических изменениях, которые диета вызывает у хозяина.Ученые определили четыре таксономических единицы, которые, по-видимому, влияют на метаболизм глюкозы. Речь идет о бактериях Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus gasseri, Romboutsia ilealis и Ruminococcus gnavus.