Пожилые люди лучше справляются с хронической болью
Ученые использовали перекрестные данные когорты почти 3 тыс. взрослых, лечившихся от боли в Великобритании. В результате было обнаружено, что пожилые люди (в возрасте 65-75 лет) лучше переносят боль и имеют более высокие показатели самоуправления по сравнению с возрастными группами как среднего возраста (40-64 года), так и молодого (18-39 лет).
Пожилые люди также меньше драматизировали свое положение по сравнению со взрослыми людьми среднего возраста.
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