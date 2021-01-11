Пожилые люди лучше справляются с хронической болью

Хроническая боль связана со значительными физическими и психологическими нарушениями на протяжении всей жизни. Однако существует относительный пробел в информации об индивидуальных различиях, которые предсказывают связанное с болью функционирование. Новое исследование, представленное в European Journal of Pain, продемонстрировало интересные результаты.

Ученые использовали перекрестные данные когорты почти 3 тыс. взрослых, лечившихся от боли в Великобритании. В результате было обнаружено, что пожилые люди (в возрасте 65-75 лет) лучше переносят боль и имеют более высокие показатели самоуправления по сравнению с возрастными группами как среднего возраста (40-64 года), так и молодого (18-39 лет).

Пожилые люди также меньше драматизировали свое положение по сравнению со взрослыми людьми среднего возраста.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь