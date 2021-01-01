5 эфирных масел, которые взбодрят и поднимут настроение даже в самый серый и холодный день

Когда ни кофе, ни утренняя пробежка, ни новая лекция любимого психолога не помогают взбодриться, вспомни о маслах из нашего списка. Зимой они — стопроцентный must have, который должен быть в каждой сумочке.Масло цитрусовыхЛимона, лемонграсса, мандарин, апельсинов или грейпфрута — каждое из них благодаря своему экзотическому аромату переносит все мысли на теплое турецкое побережье с бесконечными пальмами и лазерными волнами. Также ноты этих фруктов снимают усталость, расслабляют тело и успокаивают мозг. А грейпфрутовое масло еще и неплохо борется с мигренью, если даже одну капельку нанести на виски.Масло корицыОно пахнет домашними булочками, новогодней выпечкой, какао, глинтвейном и сладостями. Конечно, ощущая тонкий аромат корицы, ты сразу становишься более спокойной и заряжаешься энергией зимних праздников. Поэтому, к слову, ноты специи есть в большинстве зимних духов и ароматов для дома. В натуральном виде масло корицы можно наносить на запястья или кожу шеи, свитера (только с обратной стороны и совсем немного) или шарфы.Масло мятыЕго свежий сладко-ментоловый аромат тонизирует организм и успокаивает нервную систему. При этом масло мяты хорошо стимулирует иммунную систему, борется с головными болями и расслабляет после тяжелого рабочего дня. Его можно добавлять в аромалампы или наносить на кожу. Чтобы еще быстрее ощутить эффект масла, размешай пару его капель в горячей воде и подыши над ней, накрыв голову полотенцем. Как тебе утренний такой ритуал вместо приготовления кофе?Масло эвкалиптаОно напомнит те беззаботные летние каникулы в Таиланде или на Бали, когда можно целыми днями гулять по тропическому лесу и наслаждаться его флорой. Масло эвкалипта имеет антисептическое и антибактериальное свойства, помогает сконцентрироваться и быть более продуктивной. Кстати, его можно смешивать с цитрусовыми ароматами и получать еще более глубокие, приятные и тонизирующие композиции.Масло гераниСкажем сразу: оно на любителя. А специалисты говорят, что масло герани нельзя применять очень часто (где-то раз-два на неделю, не больше). Но если оно тебе понравится, то уже во время первой ароматерапии ощутишь, как в организме открываются все чакры и появляются силы. Кстати, после герани еще очень крепкий сон, если использовать масло на ночь.