Какие продукты снимают стресс

Мы ежедневно сталкиваемся со стрессовыми ситуациями: на работе, в общественном транспорте, дома. Эмоциональные встряски воздействуют на психику и наносят удар на физиологическом уровне. Весной уровень стрессоустойчивости организма только снижается из-за авитаминоза.Но можно помочь психике справится с такой нагрузкой. Мы подобрали для вас 7 антистрессовых продуктов, которые защитят организм.ТОП-7 антистрессовых продуктовЦитрусовыеВо время стрессовых ситуаций в организме человека вырабатываются определенные гормоны: адреналин, норадреналин и кортизол. Адреналин отвечает за реакции нашего тела во время стресса, а кортизол помогает организму выстоять в напряженной для него ситуации. Если эти гормоны не вырабатываются в нормальном объеме, то у человека на фоне стресса может развиться депрессия.В цитрусовых фруктах содержится много аскорбиновой кислоты, которая влияет на функцию надпочечников, участвуя в образовании гормонов стресса. Таким образом, апельсины, мандарины, лимоны и грейпфруты – важные антистрессовые продукты.Грецкие орехиВ грецких орехах содержится альфа-линоленовая кислота – одна из полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Она регулирует уровень артериального давления, сдерживает выработку гормонов стресса, не давая развиться депрессии, и корректирует настроение.Также она содержится в тыквенных и льняных семенах, миндале и других орехах. Эту кислоту жизненно важно получать с пищей, поскольку сам организм ее не вырабатывает.Морская капустаКак и другие морепродукты, морская капуста богата йодом – микроэлементом, обеспечивающим нормальную работу щитовидной железы. А щитовидная железа как раз отвечает за нормальное функционирование нервной системы и головного мозга, защищая организм от стресса.Овсяная каша (из цельной овсяной крупы)В овсянке содержится большое количество медленных углеводов, которые повышают серотонин – гормон счастья. Он регулирует настроение и поддерживает всю гормональную систему в норме. Также овсянка богата клетчаткой, для переработки которой кишечник использует определенную микрофлору. В результате этого процесса высвобождается глюкоза, которая насыщает организм и мозг энергией.СпаржаСпаржа содержит витамин В9 (фолиевую кислоту), от дефицита которой у людей часто возникает депрессия. Фолиевая кислота повышает стрессоустойчивость, успокаивает нервы и поднимает настроение. Она также присутствует в овощах, в основном зеленых: сельдерее, шпинате, капустах белокочанной и цветной, щавеле и других, в основном зеленых овощах.Кроме того, спаржа содержит калий, необходимый для нормального функционирования нервной системы, и клетчатку, которая выводит шлаки. Доказано, что организм, загрязненный шлаками и токсинами, практически не способен сопротивляться стрессам.Темный шоколадРечь пойдет о шоколаде, с содержанием какао не менее 70%. Какао-бобы, из которых его готовят, содержат флавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами. Они снижают и регулируют уровень артериального давления и поддерживают работу сердца. Также они вырабатывают гормон серотонин, который справляется со стрессовыми состояниями и поднимает настроение. Чтобы защитить свой организм от стрессов, ежедневно нужно употреблять 30 г настоящего темного шоколада.Зеленый чайЗеленый чай содержит в составе теанин – аминокислоту, повышающую альфа-активность в головном мозге. Кружка этого напитка подарит ощущение умиротворения, состояние спокойствия и легкости без сонливости. Помимо этого теанин усиливает выработку дофамина, который повышает настроение.Также в зеленом чае присутствует аскорбиновая кислота и другие вещества с антиоксидантными свойствами, которые снимают утомляемость и нервное напряжение. Но самое главное, что при этом чай еще придает энергию и усиливает мозговую активность.Всем людям время от времени приходится сталкиваться со стрессом. Чтобы защитить свое физиологическое и психологическое состояния, присмотритесь к продуктам из списка. Они станут хорошими помощниками в борьбе за спокойствие.