Названы целебные свойства гранатового сока
По словам специалистов, гранат может стать залогом хорошего иммунитета и идеальным источником необходимых витаминов в холодное время года. Давайте скорее узнаем, почему именно гранат завоевал особую любовь у всех ЗОЖников и неравнодушных к своему здоровью.
В соке граната есть 15 аминокислот, пять из которых считаются незаменимыми. В его составе содержатся такие минералы и витамины, как К, С, В6 и В9, медь, калий, марганец и фосфор. Также в этом продукте можно найти пуникалагин – это вещество позитивно влияет на работу сердца.
Гранатовый сок способствует укреплению иммунной системы, а также стабилизирует метаболические процессы в организме.
Фреш из граната повышает уровень гемоглобина, а также является мощным средством против анемии.
Сок из граната помогает избавиться от налета на зубах и очищает полость рта от бактерий.
Кроме этого, гранатовый сок можно употреблять даже при диабете (в умеренном количестве, конечно же).
А масло зерен граната способствует регенерации клеток кожи, экстракт помогает коже восстановиться после солнечных ожогов.
В соке граната также есть эллаготанины – они блокируют рост злокачественных новообразований. И при регулярном употреблении этого напитка в несколько раз уменьшается риск появления рака молочной железы.
Все натуральные фруктовые соки приносят много пользы для здоровья, но гранатовый сок — настоящий суперфуд. Этот напиток обладает целым рядом полезных свойств, поэтому включать его в рацион стоит обязательно.
Специалисты отмечают, что гранатовый сок полезен для печени, он стимулирует ее работу и очищает от токсинов и вредных веществ.
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