Нет кофе и зарядке: врач назвала самые опасные утренние привычки
В их число входят как раз кофе натощак и интенсивные упражнения. Что касается ароматного напитка, то лучше не стоит его пить, только встав с постели, поскольку это нарушает метаболизм и нормальный уровень сахара в крови.
А, если говорить об утренней зарядке, то лучше подождать некоторое время и дать телу проснуться перед тем, как приступать к упражнениям.
По словам Стоппард, такие тренировки принесут организму больше вреда, чем пользы. Специалист добавила, что для начала нужно плотно позавтракать, а уже потом приступать к зарядке.
Также не стоить пить с утра стакан апельсинового сока – из-за него сахар в крови «взлетает до небес».
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