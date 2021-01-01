Представлены кофе и чай, заменяющие пробиотики

Национальный университет Сингапура создал пробиотические кофейные и чайные напитки, которые обладают не только полезными свойствами, но и прекрасным вкусом. Их можно хранить охлажденными или при комнатной температуре более 14 недель без ущерба для пробиотических культур.Чтобы создать новый пробиотический чай, в чайный настой добавили питательные вещества. Смесь оставляют на двое суток для брожения, после чего ее можно пить. В напиток можно добавлять подсластители и молоко или сливки. Чай известен наличием антиоксидантов - полифенолов. При использовании запатентованного процесса ферментации содержание полифенолов в чае сохраняется, а после ферментации образуется дополнительный антибактериальный агент - фениллактат. Напиток также содержит живые пробиотики, которые способствуют оздоровлению кишечника.Новый пробиотический кофе получился за счет добавления в заваренный кофе специально подобранных питательных веществ, а затем и пробиотиков. Кофейную смесь оставляют для брожения на день и помещают в холодильник после пробиотической ферментации. Когда процесс завершен, охлажденный пробиотический кофе готов к употреблению. При желании перед употреблением можно добавить сахар и молоко.Всего было создано несколько прототипов пробиотического кофе, у каждого из которых разный вкус. Содержание кофеина сохраняется, как и содержание полезной хлорогеновой кислоты. Каждая порция пробиотического чая и пробиотического кофе содержит не менее 1 миллиарда единиц живых пробиотических культур.