Ученые обнаружили фермент, от которого зависит распространение коронавируса в организме
Сотрудники Тюбингенского университета построили комплексную компьютерную модель, описывающую поражение легких в результате инфицирования коронавирусом нового типа. Проникая в клетки легких, патоген "заставляет" их синтезировать определенные соединения, которые можно считать "воротами" для распространения коронавируса по организму.
Особое значение приобретает фермент гуанилаткиназа 1 или GK1 — немецкие специалисты в области биоинформатики смогли убрать его из модельного организма, в результате чего коронавирус стал "голодать" и перестал размножаться. Авторы открытия уверены, что им удалось обнаружить путь к созданию новых высокоэффективных лекарств от опасного вирусного заболевания.
"Если затормозить выработку фермента GK1 хотя бы на время (это безопасно для человеческого организма), то можно остановить вирусный процесс. Теперь наша задача — определить оптимальный способ остановки системы выработки фермента. От этого зависит судьба будущего лекарства от коронавируса", — говорят исследователи из Тюбингена.
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