Ученые обнаружили фермент, от которого зависит распространение коронавируса в организме

Немецкие ученые обнаружили фермент человеческого организма, без которого коронавирус SARS-CoV-2 практически не способен размножаться в клетках. Открытие поможет в создании лекарств от COVID-19.Сотрудники Тюбингенского университета построили комплексную компьютерную модель, описывающую поражение легких в результате инфицирования коронавирусом нового типа. Проникая в клетки легких, патоген "заставляет" их синтезировать определенные соединения, которые можно считать "воротами" для распространения коронавируса по организму.Особое значение приобретает фермент гуанилаткиназа 1 или GK1 — немецкие специалисты в области биоинформатики смогли убрать его из модельного организма, в результате чего коронавирус стал "голодать" и перестал размножаться. Авторы открытия уверены, что им удалось обнаружить путь к созданию новых высокоэффективных лекарств от опасного вирусного заболевания."Если затормозить выработку фермента GK1 хотя бы на время (это безопасно для человеческого организма), то можно остановить вирусный процесс. Теперь наша задача — определить оптимальный способ остановки системы выработки фермента. От этого зависит судьба будущего лекарства от коронавируса", — говорят исследователи из Тюбингена.