Паразиты домашних кошек повышают риск развития рака мозга в три раза

Уже давно научный мир знает о таком паразите как токсоплазма. Они проживают в пищеварительной системе домашних кошек и очень опасны для человека.

Недавно исследователи установили, что попадая в человеческий организм, этот паразит проникает в мозг и нарушает его работу. Токсоплазма увеличивает риск возникновения глиомы (самое распространённое онкологическое заболевание головного мозга) в три раза. Примечательно, что этими паразитами уже могут быть заражены более половины населения планеты.

Наличие токсоплазмы в человеческом организме выделяется тремя свойствами: отсутствием рациональности в поступках человека, сильная раздражительность, а также шизофрения.
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