Ученые назвали причину каждого пятого случая рака

Новое исследование, посвященное агрессивному типу рака мозгу – глиобласте, показало интересные результаты. Каждый пятый случай или 20% вызывается сверхактивными митохондриями. Соответственно, для лечения могут использоваться препараты, находящиеся сейчас на клинических испытаниях.Митохондрии создают энергию в клетке. Обычно при раке их эффективность снижается, но отдельный тип глиобластомы использует энергию, от таких сверхактивных митохондрий для подпитки.Ученым также удалось показать, что препараты, подавляющие митохондрии, как уже доступные, так и находящиеся на стадии клинических испытаний, помогают в лечении рака мозга при гиперактивных митохондриях.«Мы можем расширить эти клинические испытания на гораздо большую группу пациентов», - рассказывает Антонио Явароне, доктор медицинских наук, профессор неврологии, возглавлявший исследование.