Ученые назвали причину каждого пятого случая рака
Митохондрии создают энергию в клетке. Обычно при раке их эффективность снижается, но отдельный тип глиобластомы использует энергию, от таких сверхактивных митохондрий для подпитки.
Ученым также удалось показать, что препараты, подавляющие митохондрии, как уже доступные, так и находящиеся на стадии клинических испытаний, помогают в лечении рака мозга при гиперактивных митохондриях.
«Мы можем расширить эти клинические испытания на гораздо большую группу пациентов», - рассказывает Антонио Явароне, доктор медицинских наук, профессор неврологии, возглавлявший исследование.
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