Детокс после новогодних праздников: как худеет Гвинет Пэлтроу

Придется урезать рацион.Пора выбираться из объятий оливье, шубы и крабового салата. Чтобы разгрузить организм, предлагаем вам детокс-меню на неделю от голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу.Она известна не только актерскими работами, которые, к слову, в свое время принесли ей премии «Оскар» и «Золотой глобус», но и фанатичной любовью к здоровому образу жизни. В авторском блоге GOOP Гвинет регулярно делится полезными рецептами, а также дает примерный рацион диет, разработанных известными диетологами.Например, это детокс-меню для Гвинет на неделю составил Алехандо Юнгер – известный диетолог и автор нашумевшей книги Clean. Среди его постоянных клиентов кроме Гвинет Пэлтроу также были замечены Деми Мур, Наоми Кэмпбелл и многие другие знаменитости.Детокс-меню на неделю:День №107:00 – стакан воды комнатной температуры с лимоном;08:00 – чашка травяного чая;10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и черники;11:30 – стакан кокосовой воды (без сахара в составе);13:30 (обед) – салат из моркови с имбирем;16:00 (перекус) – горсть тыквенных или подсолнечных семечек;18:00 (ужин) – суп из брокколи и рукколы.День №207:00 – стакан воды с лимоном;08:00 – чашка травяного чая;10:00 (завтрак) – молочное смузи из малины и риса;11:30 – стакан кокосовой воды;13:30 (обед) – курица терияки и зеленые овощи на пару;16:00 (перекус) – мисо-суп с кресс-салатом;18:00 (ужин) – суп из гороха и базилика.День №307:00 – стакан воды с лимоном;08:00 – чашка травяного чая;10:00 (завтрак) – овсянка (можно сварить на миндальном молоке);11:30 – стакан кокосовой воды;13:30 (обед) – смузи из миндального молока и черники;16:00 (перекус) – сок из огурца, базилика и лайма;18:00 (ужин) – мисо-суп с кресс-салатом или смузи из зеленых овощей.День №407:00 – стакан воды с лимоном;08:00 – чашка травяного чая;10:00 (завтрак) – смузи из кокосового молока и манго;11:30 – стакан кокосовой воды;13:30 (обед) – мисо-суп с кресс-салатом;16:00 (перекус) – горсть черники;18:00 (ужин) – лосось и зеленые овощи на пару.День №507:00 – стакан воды с лимоном;08:00 – чашка травяного чая;10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и персика;11:30 – стакан кокосовой воды;13:30 (обед) – салат из сырой моркови, редиски, огурцов, цуккини, имбиря и отварной зеленой фасоли;16:00 (перекус) – сок из свеклы, моркови, яблок и имбиря;18:00 (ужин) – огуречный суп с авокадо.День №607:00 – стакан воды с лимоном;08:00 – чашка травяного чая;10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и черники;11:30 – стакан кокосовой воды;13:30 (обед) – лосось и зеленые овощи на пару с каплей оливкового масла и лимона;16:00 (перекус) – зеленый сок;18:00 (ужин) – курица терияки с рисом и цуккини.День №707:00 – стакан воды с лимоном;08:00 – чашка травяного чая;10:00 (завтрак) – молочное смузи из малины и риса;11:30 – стакан кокосовой воды;13:30 (обед) – мисо-суп с овощами;16:00 (перекус) – горсть миндаля;18:00 (ужин) – рыба на пару, киноа и жареный кабачок.Кроме того, Алехандро Юнгер дает еще несколько советов, которые сделают детокс-диету более эффективной:Регулярно занимайся йогой или выполняй дыхательную гимнастику.Ходи в сауну, баню-хаммам или старайся хорошенько пропотеть во время занятий спортом: пот поможет выводить токсины и шлаки из организма.Соблюдай 12-часовой перерыв после последнего приема пищи: если ты ужинаешь в девять часов вечера, то не стоит завтракать раньше девяти утра.Покупай фермерские органические продукты, они благотворно влияют не только на процесс детоксикации и очищения организма, но и на твое самочувствие.Исключи из рациона все зерновые продукты с клейковиной, морепродукты, жирные орехи, картофель, помидоры, перец, баклажаны, приправы, сахар, кофеин и алкоголь во время этой диеты. Эти продукты задерживают токсины в организме.Чтобы не сорваться на «запрещенку» (сладости или фаст-фуд), начинай эту диету в пятницу: во время диеты тебе обеспечены перепады настроения, которые легче пережить во время выходных.