Врачи научились определять, перейдет ли предиабет в настоящий диабет

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Немецкие ученые выделили шесть типов предиабета. Ряд биомаркеров помог им понять, в каких случаях вслед за предиабетом развивается диабет.Что такое предиабетПредиабетом называют состояние, при котором у человека увеличен уровень глюкозы в крови, но он недостаточно высок для диагностирования сахарного диабета. Это состояние говорит о повышенном риске развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. 84% людей, у которых развился предиабет, не знают об этом. В США около трети взрослых людей страдают предиабетом.За предиабетом всегда следует диабет?Известно, что у людей с предиабетом не всегда развивается сахарный диабет. «До настоящего времени было невозможно предсказать, разовьется ли у человека с предиабетом диабет, и есть ли у него риск серьезных осложнений, например, почечной недостаточности», - сказал профессор Ганс-Ульрих Хэринг (Hans-Ulrich H?ring) из Немецкого центра исследования диабета, по инициативе которого 25 лет назад было начато длительное исследование предиабета.Понимание того, в каких случаях после предиабета развивается сахарный диабет, может помочь разработке эффективной индивидуальной профилактики. В настоящее время любому человеку с предиабетом рекомендуют изменить образ жизни: улучшить диету и увеличить физическую активность. Эти меры достоверно снижают риск сахарного диабета 2 типа.Типы предиабетаВ исследовании, которое длилось 25 лет, приняли участие 899 человек. Длительное наблюдение позволило ученым выделить шесть типов предиабета. Каждый тип можно диагностировать при помощи ряда биомаркеров, среди которых уровень глюкозы в крови, количество жира в печени, распределение жира в организме, уровни липидов крови и генетические факторы.Риск развития сахарного диабета отличался у людей с разными типами предиабета. Низкий риск ученые обнаружили у людей с предиабетом типов 1, 2 и 4. К ним относятся люди без лишнего веса или со сравнительно здоровыми показателями обмена веществ.Сахарный диабет с последующими осложнениями развивался у людей с предиабетом других типов:Тип 3. Характеризуется снижением способности к выработке инсулина и изменениями со стороны сосудов.Тип 5. Ему свойственны устойчивость тканей к действию гормона инсулина и интенсивное отложение жира в печени.Тип 6. Ему сопутствует высокое количество висцерального (внутреннего) жира.Ученые проанализировали данные почти 7 тысяч медицинских карт, чтобы проверить точность данных, которые были получены в двадцатипятилетнем наблюдении. Среди этих пациентов они также смогли выделить людей с различными типами предиабета.