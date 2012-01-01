Ученые выяснили, является ли разговор с самим собой патологией

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Людей, которые разговаривают сами с собой, часто подозревают в разных психических нарушениях, но ученые говорят, что разговор с самим собой далеко не всегда подразумевает патологию. Более того — иногда это даже полезно.Наука еще в конце восемнадцатого столетия обратила внимание на людей, которые ведут беседы сами с собой. Исследования, накопленные за сотни лет, показывают, что такие разговоры помогают людям выразить эмоции, а также систематизировать информацию в голове. Плюс, процесс способствует развитию речи и коммуникативных навыков.Конечно, разговор с самим собой может быть и тревожным сигналом, указывающим на психические проблемы и поражение мозга, но это далеко не всегда так. Научная работа, опубликованная в 2012 году, показала, что люди, которые искали потерянный предмет, лучше справлялись с задачей, когда проговаривали ее вслух. Разговор с самим собой, как доказали авторы эксперимента, может иметь мотивационный смысл.Разговор с самим собой позволяет справиться с нахлынувшими эмоциями, снизить тревожность и преодолеть стресс. Но в некоторых случаях такие разговоры могут принимать патологический оттенок и оказывать негативное воздействие на психическое здоровье. В таких ситуациях ученые рекомендуют обращаться за профессиональной помощью.