К крещенским купаниям нужно готовиться заранее

Для многих людей сама идея ныряния в прорубь в самый холодный месяц года кажется пугающей. В реальности, почти каждый из нас может попробовать это экстремальное занятие, но к нему нужно хорошенько подготовиться.Тысячи россиян практикуют моржевание, а десятки тысяч смело ныряют в прорубь в ночь с 18 на 19 января, когда православные отмечают Крещение. Это не только древняя традиция, но и мощная оздоравливающая, общеукрепляющая процедура, полезная для организма. Но только для подготовленных людей, поскольку если практиковать зимнее купание тем, кто к этому не готов, то можно спровоцировать тяжелые заболевания. Врачи советуют начинать закаливание организма хотя бы за несколько месяцев до крещенской ночи. И проводить это нужно с помощью контрастного душа, который позволяет чередовать теплую и холодную воду.Когда организм привыкнет к восприятию прохладной воды, можно переходить к обливанию ледяной водой. И уже эта процедура позволяет полностью подготовиться к тем ощущениям, которые человек испытывает, когда погружается в прорубь. Вопреки распространенному стереотипу, само купание в проруби не вызывает обжигающего ощущения холода в теле, как это может показаться со стороны. Организм довольно быстро привыкает к холодной воде, а выбравшийся на поверхность купальщик в первое время даже не чувствует замерзания. Это ощущение может появиться позднее.Впрочем, купание в холодной воде показано не всем людям. К примеру, при активно протекающем простудном заболевании подобная процедура запрещена. Противопоказана она и жертвам сердечной недостаточности. Любой человек, не имеющий соответственной подготовки, не должен нырять в прорубь, как бы сильно ему этого ни хотелось.