Врач Мясников объяснил, чем опасен полный отказ от алкоголя

Известный российский медик констатирует, что прием умеренных доз спиртного благоприятно сказывается на состоянии здоровья и продолжительности жизни, в то время как полный отказ от алкоголя не приносит аналогичной пользы.Александр Мясников озвучил свое мнение по поводу потребления спиртных напитков и объяснил, чем опасен полный отказ от алкоголя, в телепрограмме «О самом главном». Он заметил, что тотальный запрет на алкоголь является не самым правильным выбором в аспекте профилактики различных нарушений.«Именно в плане профилактики сердечных болезней, диабета мы можем говорить, имеем право говорить с научной точки зрения о допустимости малых доз алкоголя», - заявил Мясников.Врач апеллировал к исследованиям, проведенным в разных странах. Их результаты свидетельствуют, что люди, которые позволяют себе ограниченное количество алкогольных напитков, – живут дольше, а также реже болеют.Проблемы со здоровьем возникают при условии, что алкоголем злоупотребляют, подчеркнул Александр Мясников.Врач объяснил, что для ежедневного потребления приемлемым является количество алкоголя, равноценное 20 граммам чистого спирта.«Это значит: либо рюмка крепкого, либо бокал вина, либо кружка пива», - уточнил российский медик.