Врач Мясников объяснил, чем опасен полный отказ от алкоголя

Известный российский медик констатирует, что прием умеренных доз спиртного благоприятно сказывается на состоянии здоровья и продолжительности жизни, в то время как полный отказ от алкоголя не приносит аналогичной пользы.

Александр Мясников озвучил свое мнение по поводу потребления спиртных напитков и объяснил, чем опасен полный отказ от алкоголя, в телепрограмме «О самом главном». Он заметил, что тотальный запрет на алкоголь является не самым правильным выбором в аспекте профилактики различных нарушений.

«Именно в плане профилактики сердечных болезней, диабета мы можем говорить, имеем право говорить с научной точки зрения о допустимости малых доз алкоголя», - заявил Мясников.

Врач апеллировал к исследованиям, проведенным в разных странах. Их результаты свидетельствуют, что люди, которые позволяют себе ограниченное количество алкогольных напитков, – живут дольше, а также реже болеют.

Проблемы со здоровьем возникают при условии, что алкоголем злоупотребляют, подчеркнул Александр Мясников.

Врач объяснил, что для ежедневного потребления приемлемым является количество алкоголя, равноценное 20 граммам чистого спирта.

«Это значит: либо рюмка крепкого, либо бокал вина, либо кружка пива», - уточнил российский медик.
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