Четыре побочных эффекта чрезмерного потребления овсянки

Овсянка может быть отличным вариантом завтрака. Однако все должно быть в меру. Даже такой полезный продукт может иметь побочные эффекты. Вот четыре из них.Потребление сахараРедко кто-то готовит овсянку без дополнительных продуктов. Обычно добавляется сахар, шоколадная стружка или другие подсластители. Это снижает общую питательную ценность овсянки, добавляя лишние калории.Чрезмерные ограниченияОвсянка на завтрак может подарить энергию и насыщение на долгие часы. Однако постоянное ее употребление приводит к ограничению других вариантов завтрака, которые так же будут полезны для организма.Потеря мышцЧрезмерное потребление овсянки может привести к недоеданию и потере мышечной массы. Овсянка помогает дольше сохранять чувство сытости, поэтому в течение дня вы можете потреблять меньше калорий, чем требуется организму.Вздутие животаОвсянка – богатый клетчаткой продукт. При чрезмерном потреблении, особенно в первое время может возникать вздутие живота. Поэтому лучше начинать с небольшой порции.