Четыре побочных эффекта чрезмерного потребления овсянки
Потребление сахара
Редко кто-то готовит овсянку без дополнительных продуктов. Обычно добавляется сахар, шоколадная стружка или другие подсластители. Это снижает общую питательную ценность овсянки, добавляя лишние калории.
Чрезмерные ограничения
Овсянка на завтрак может подарить энергию и насыщение на долгие часы. Однако постоянное ее употребление приводит к ограничению других вариантов завтрака, которые так же будут полезны для организма.
Потеря мышц
Чрезмерное потребление овсянки может привести к недоеданию и потере мышечной массы. Овсянка помогает дольше сохранять чувство сытости, поэтому в течение дня вы можете потреблять меньше калорий, чем требуется организму.
Вздутие живота
Овсянка – богатый клетчаткой продукт. При чрезмерном потреблении, особенно в первое время может возникать вздутие живота. Поэтому лучше начинать с небольшой порции.
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