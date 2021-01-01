Особый фермент в разы превосходит традиционные антиоксиданты
По словам ученых, его антиоксидантная активность в 160 раз больше, чем у водорастворимого природного витамина Е, и в девять раз больше, чем у антоциана. В экспериментах кластерзим эффективно снимал нейровоспаление у мышей с травмами головного мозга и значительно снижал концентрацию факторов воспаления.
При этом небольшой размер искусственного фермента позволяет ему естественным образом отфильтровываться из организма. Значит, препараты на его основе могут предотвратить повреждение таких органов, как печень и почки. Теперь ученые планируют улучшить способность фермента к таргетной активности и изучить его лекарственный потенциал в отношении болезни Альцгеймера.
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