Особый фермент в разы превосходит традиционные антиоксиданты

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Эксперты Тяньцзиньского университета разработали новый синтетический фермент с большим потенциалом применения в лечении нейровоспаления, включая болезнь Альцгеймера и повреждений мозга. Фермент, названный "кластерзим", был получен исследователями, используя одноатомные замены.По словам ученых, его антиоксидантная активность в 160 раз больше, чем у водорастворимого природного витамина Е, и в девять раз больше, чем у антоциана. В экспериментах кластерзим эффективно снимал нейровоспаление у мышей с травмами головного мозга и значительно снижал концентрацию факторов воспаления.При этом небольшой размер искусственного фермента позволяет ему естественным образом отфильтровываться из организма. Значит, препараты на его основе могут предотвратить повреждение таких органов, как печень и почки. Теперь ученые планируют улучшить способность фермента к таргетной активности и изучить его лекарственный потенциал в отношении болезни Альцгеймера.