Можно ли повторно кипятить воду?
Дейтерий действительно выделяется при термической обработке водопроводной воды, которая содержит хлор. Это вещество обычно добавляют в водопровод для его обеззараживания. В малых количествах дейтерий не опасен для человеческого организма. Проблемы могут возникнуть только при превышении дозировки.
Чтобы превысить дозировку дейтерия до более-менее опасной, нужно вскипятить в чайнике объём воды, который в 300 миллионов раз превышает массу нашей планеты. Согласно этим цифрам, повторное кипячение воды не делает её опасной для употребления.
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