Можно ли повторно кипятить воду?

Вокруг кипячёной воды разведено множество самым разных мифов. Один из них гласит, что кипячёную воду нельзя кипятить повторно, так как она становится "тяжёлой" из-за высокой концентрации дейтерия.Дейтерий действительно выделяется при термической обработке водопроводной воды, которая содержит хлор. Это вещество обычно добавляют в водопровод для его обеззараживания. В малых количествах дейтерий не опасен для человеческого организма. Проблемы могут возникнуть только при превышении дозировки.Чтобы превысить дозировку дейтерия до более-менее опасной, нужно вскипятить в чайнике объём воды, который в 300 миллионов раз превышает массу нашей планеты. Согласно этим цифрам, повторное кипячение воды не делает её опасной для употребления.