Можно ли повторно кипятить воду?

Вокруг кипячёной воды разведено множество самым разных мифов. Один из них гласит, что кипячёную воду нельзя кипятить повторно, так как она становится "тяжёлой" из-за высокой концентрации дейтерия.

Дейтерий действительно выделяется при термической обработке водопроводной воды, которая содержит хлор. Это вещество обычно добавляют в водопровод для его обеззараживания. В малых количествах дейтерий не опасен для человеческого организма. Проблемы могут возникнуть только при превышении дозировки.

Чтобы превысить дозировку дейтерия до более-менее опасной, нужно вскипятить в чайнике объём воды, который в 300 миллионов раз превышает массу нашей планеты. Согласно этим цифрам, повторное кипячение воды не делает её опасной для употребления.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь