Пять веских причин чаще посещать баню

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Почему стоит попариться в бане зимой.Первый и очень яркий эффект, который ощущают на себе люди, посещающие баню, это состояние кожи. Бани бывают разных видов (с высокой влажностью вроде турецкого хамама или, наоборот, сухой финской сауны), но эффект от них в основном одинаков: нагретый воздух вызывает обильное потоотделение. Поры кожи открываются и вместе с потом из организма выводятся продукты метаболизма. Однако, чтобы эффект от банных процедур для кожи был глубже, баню лучше посещать так, как это делают японцы. Сначала они хорошо моются, чтобы поры кожи уже очистились. Тогда в парилке пот выделяется еще интенсивней, а поры не забиваются.При высоких температурах приток крови, з значит, и питательных веществ ко всем слоям кожи увеличивается. Поэтому в бане эффективность таких процедур, как пилинг, нанесение масок для кожи лица и волос, а также антицеллюлитный массаж, будет в несколько раз выше. Кроме того, во время интенсивного потоотделения омертвевшие клетки эпидермиса удаляются даже без дополнительного пилинга. Баня благотворно влияет на проблемную кожу, устраняет неровности и высыпания, выравнивает цвет и способствует омоложению. Однако людям с обострением дерматологических проблем (экземой, псориазом) надо посещать баню только с разрешения врача.Гибкость суставов и мышцМногие спортсмены посещают баню после интенсивных тренировок. Но если тренировка будет связана с растяжением мышц и связок, а в спорткомплексе есть баня, то сделать один-два захода в парилку можно и до тренировки. В бане повышается эластичность и тонус всех тканей организма, но особенно это заметно по состоянию мышечной ткани. Так, если мышцы оказались «забитыми» после тяжелой тренировки, баня поможет вернуть им «гибкость» и избавит от крепатуры. Сеансы массажа в перерывах между походами в парилку тоже будут обладать двойным эффектом.Благодаря усиленному кровообращению баня запускает механизмы построения мышечной ткани. Происходит это еще и потому, что высокие температуры способствуют выработке гормонов. Например, в крови увеличивается содержание соматотропина, который помогает расти мышцам (усиливает синтез белка) и стимулирует сгорание жира.Сеансы похуденияПовышенные температуры «запускают» все системы организма, но особенно приятно знать, что баня – это еще и легкий способ похудения. Сразу после посещения бани вы не досчитаетесь на весах как минимум одного килограмма. Конечно, это не будет килограмм «жира», который уйдет навсегда. Походы в парилку стимулируют работу лимфатической системы, поэтому в первую очередь баня помогает вывести из организма лишнюю жидкость и снять отечность.Общий эффект от бани – это ускорение обмена веществ и повышение гормонального фона (например, стимуляция работы щитовидной железы), что совместно будет работать на сброс веса. Именно поэтому в комплексных программах похудения часто фигурирует саунотерапия.Тренировка сосудовПосещение бани – это своеобразная тренировка сердечно-сосудистой системы. При высоких температурах возрастает нагрузка на сердце – повышается артериальное давление и учащается пульс. Конечно, при серьезных заболеваниях сердца и сосудов (тромбофлебит, порок сердца) или постоянном высоком давлении поход в баню должен быть одобрен лечащим врачом. Но долгосрочные эффекты от посещения парилки оказались для состояния сосудов более оптимистичными. Высокие температуры повышают кровоснабжение тканей, которые обычно недополучают питательных веществ и кислорода. Благодаря этому и улучшает состояние сердечной мышцы, и устраняются застойные явления в венах. Баня фактически является вариантом искусственной лихорадки, или гипотермии, которая способствует воспроизводству белых кровяных клеток.Экспертами в банных процедурах, конечно, являются финны, которые и провели исследование относительно длительного влияния сауны на здоровье сердечно-сосудистой системы. Для этого они отобрали 1628 человек в возрасте 53-74, которых разделили на три группы в зависимости от количества посещений бани – 1, 2–3 или 4–7 раз в неделю. За 15 лет у участников эксперимента случилось 155 случаев инсульта. Больше всего инсультов пережили любители париться всего лишь раз в неделю, у посещавших сауну 2-3 раза инсульт случался на 14% меньше. А у любителей парится 4–7 раз в неделю вероятность была меньше на 61% в сравнении с первой группой. Ученые считают, что в долгосрочной перспективе баня укрепляет сердце и сосуды, улучшая кровоснабжение и способствуя снижению артериального давления.Создание настроенияСложно найти человека, который бы выходил из бани с плохим настроением. После парилки активизируется выработка серотонина, снижающего болевые ощущения. Также тепло стимулирует выработку эндорфинов – гормонов радости и настроения.Ощущения легкости появляется даже на физическом уровне: в прямом смысле слова организм освобождается от шлаков, лишней жидкости и сбрасывает «старую кожу». Но немаловажно и ощущение психологической расслабленности, которое наступает благодаря расслаблению мышц. Баня – это отличный способ улучшить настроение без алкоголя и еды, которые во время банных процедур категорически противопоказаны.