Встать с кровати за минуту: лайфхак для быстрого пробуждения без страданий

Первые несколько часов после пробуждения всё происходит как-будто во сне. Встать с кровати бывает невыносимо сложно. Чтобы сразу прийти в себя после сна нужно соблюдать несколько правил.На самом деле, это самые обычные советы, которые не являются секретными. Все о них знают, но далеко не все готовы их соблюдать. Как бы это не было банально, но ложиться спать нужно вовремя, чтобы время во сне составляло не менее восьми часов. Это обязательный минимум для здорового человека.Следующая рекомендация - ограничить попадание света в спальню при засыпании. Речь идёт не только о крупных источниках света, но и о смартфонах. Даже небольшое свечение может затруднить выработку меланина. Это приведёт к тому, что сон не будет восстанавливать силы.Небольшой лайфхакБудильник может использовать по-разному. Если его положить на прикроватную тумбочку, то ничего не заставит несколько раз его "продлить" и проспать. Поэтому будильник лучше ставить в самый дальний угол спальни, чтобы для его отключения нужно было встать с кровати.