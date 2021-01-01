Средиземноморскую диету нельзя смешивать с западной

Если поклонники средиземноморской диеты иногда дают себе поблажку в виде пиццы или мучных изделий, то это ускоряет процессы старения мозга. Исследование показало, что к западному питанию лучше не обращаться вовсе.Не занимайтесь самообманом, если вы окончательно решили перейти на средиземноморскую диету, поскольку это приведет не только к прибавке веса, но и к более быстрому старению мозга. К такому выводу пришли исследователи из Rush University, обнаружившие, что включение в средиземноморскую диету продуктов из традиционного западного питания вроде пиццы, сладостей и переработанного мяса обращает вспять все когнитивные преимущества, получаемые от одной из наиболее полезных для здоровья разновидностей питания.Авторы исследования изучили более 5 000 человек старше 65 лет, за которыми наблюдали с 1993 по 2021 год. В течение этого периода участники отвечали на вопросы по поводу приема пищи, а также проходили когнитивные тесты. И вот на днях были подведены окончательные итоги, которые показали, что если люди твердо придерживались средиземноморской диеты без всяких поблажек, то их мозг биологически был на 6 лет моложе, чем у их сверстников, предпочитающих западное питание.Напомним, что средиземноморская диета весьма распространена в таких странах, как Испания, Италия и Греция. Ее последователи сосредоточены на употреблении большого количества фруктов и овощей, ограничении сахара, молочных и переработанных продуктов. Ранее исследования доказывали, что эта диета позволяет сохранить остроту ума и уменьшить угрозу инвалидности у пожилых людей.