Названы растительные масла, стабилизирующие уровень сахара в крови

Добавьте их в свой рацион.Для улучшения контроля уровня сахара в крови важно придерживаться здорового рациона – в нем следует использовать определенные виды растительных масел, например, оливковое, рапсовое или кунжутное.Одним из способов держать под контролем уровень сахара является соблюдение здоровых принципов питания. Эксперты из NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) рассказали изданию Express, что для этого следует в первую очередь минимизировать потребление соли, сахара, вредных жиров.«От жиров нельзя отказываться полностью, ведь они снабжают клетки энергией. Однако определенные виды жиров лучше влияют на организм, чем другие», — отметили специалисты.Говоря о тех растительных маслах, которые положительно влияют на уровень сахара в крови, представители NHS выделили оливковое масло первого отжима (Extra virgin). По их мнению, это один из предпочтительных видов жиров в питании людей, больных сахарным диабетом. Медики сослались на исследование, участники которого потребляли оливковое и кукурузное масло в количестве 10 граммов ежесуточно.«Уровень сахара в крови был ниже после употребления пищи с оливковым маслом первого отжима. Также наблюдалось снижение уровня холестерина», — приводятся данные в Express.Помимо того, положительное влияние на уровень сахара оказывают другие растительные масла. Эксперты перечислили рапсовое, кунжутное масла. Также в этом плане полезно масло из рисовых отрубей.