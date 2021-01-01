Экстракт полыни замедляет образование новых частиц вируса SARS-CoV-2 в легких

Вустерский политехнический институт проверил, какой эффект отвар полыни производит на культуры клеток человеческого тела, зараженных коронавирусом. При этом ученые использовали разные сорта полыни. Выяснилось: все типы отваров полыни замедляли или даже полностью подавляли размножение коронавируса в культурах клеток.Изначально противовирусные свойства полыни ученые связывали с наличием в ней артемизинина. Это мощный противомалярийный агент. Также в полыни есть вещества, подавляющие воспалительные процессы или напрямую нейтрализующие вирусные частицы. Но на практике все оказалось по-другому.Так, чем меньше в отваре было артемизинина и его производных, тем лучше он действовал на клетки. При этом растительные экстракты не нейтрализовали вирусные частицы, а мешали их размножению уже после проникновения внутрь клеток. Теперь предстоит выделение отдельных молекул, подавляющих размножение вируса, и доказать их безопасность для инфицированных COVID-19.