Экстракт полыни замедляет образование новых частиц вируса SARS-CoV-2 в легких
Изначально противовирусные свойства полыни ученые связывали с наличием в ней артемизинина. Это мощный противомалярийный агент. Также в полыни есть вещества, подавляющие воспалительные процессы или напрямую нейтрализующие вирусные частицы. Но на практике все оказалось по-другому.
Так, чем меньше в отваре было артемизинина и его производных, тем лучше он действовал на клетки. При этом растительные экстракты не нейтрализовали вирусные частицы, а мешали их размножению уже после проникновения внутрь клеток. Теперь предстоит выделение отдельных молекул, подавляющих размножение вируса, и доказать их безопасность для инфицированных COVID-19.
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