Сахарин безопасен даже в высоких дозах

Новое исследование американских ученых показало, что сахарозаменитель сахарин не приводит к развитию сахарного диабета у здоровых взрослых, как это демонстрировалось в предыдущих исследованиях.В общей сложности 46 здоровых взрослых людей в возрасте 18-45 лет с индексом массы тела 25 или менее приняли участие в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании.Участники принимали капсулы, содержащие максимально допустимое суточное количество сахарина или лактизола (ингибитор рецепторов сладкого вкуса или сахарин с лактизолом или плацебо каждый день в течение двух недель). Максимально допустимое суточное количество сахарина составляет 400 миллиграммов в день, что намного выше среднего потребления.Исследователи также тестировали в течение 10 недель эффекты еще более высокой дозы сахарина на мышах, у которых генетически отсутствуют рецепторы сладкого вкуса. Результаты были такими же. Искусственный подсластитель не повлиял на толерантность к глюкозе и не вызвал каких-либо значительных изменений микробиоты кишечника или явных неблагоприятных последствий для здоровья.