Способность к самоконтролю позволяет жить дольше

Исследователи из Университета Дьюка в США пришли к удивительному выводу. Обладающие изрядным чувством самоконтроля дети могут рассчитывать на большую продолжительность жизни.Американские ученые в ходе наблюдений более чем за 1 000 жителей Новой Зеландии с момента их рождения пришли к неожиданному выводу. Если ребёнок демонстрировал повышенный уровень самоконтроля, то впоследствии он становился более здоровым физически и психически взрослым человеком, у которого процессы старения протекали медленней. Следовательно, их организм был биологически моложе и демонстрировал меньше признаков старения мозга, по сравнению с ровесниками в том же самом среднем возрасте.Если вы были ребенком, который терял терпение при виде любого кулька с конфетами на прилавке и устраивал истерики из-за желания пойти в кинотеатр или нежелания посещать пионерлагерь, то не отчаивайтесь. Юношеский самоконтроль - это не судьба. Ему можно научиться, и ему можно обучить. Исследование показало, что если у каких-то людей появлялись способы укрепить самоконтроль, как в детском, так и в среднем возрасте, то это однозначно положительно влияло на их здоровье.В целом, исследование убедительно показывает, что культивация самоконтроля очень полезна для замедления процессов старения. И не только, поскольку обладающие самоконтролем люди лучше управлялись с финансами, были более удовлетворены собой в среднем возрасте, обладали более стабильным материальным положением и здраво относились к самым разным вызовам в жизни.