Потеря обоняния не всегда связана с COVID-19, показало исследование
Последнее исследование показало, что 90% людей с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи. Иногда потеря обоняния происходит за десять лет до диагностирования болезни Паркинсона. Напомним: к основным симптомам паркинсонизма относятся двигательные нарушения, мышечная ригидность (повышенный тонус), тремор в состоянии покоя.
Лекарства против этого заболевания нет до сих пор. Однако пациентам доступна консервативная и оперативная терапия, способная замедлить прогрессирование заболевания. И, с точки зрения эффективности лечения, ключевую роль играет максимально ранняя диагностика. Ученые призывают врачей обращать внимание на потерю обоняния у пожилых людей.
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