Названа ошибка при варке картофеля, которую допускают все

С незапамятных времён люди научились выращивать картофель. С того времени появилось большое количество рецептов с применением этого овоща. Однако люди до сих пор не знают, как правильно отварить картофель. Большинство россиян предпочитают заливать клубни водой и доводить до кипения.

Однако следует бросать картофель уже в кипящую воду, чтобы он сохранял все полезные элементы. При длительной варке вода поглощает и вываривает все вещества из клубней.

Диетологи советуют варить картофель порезав его на небольшие кусочки, если он предназначен для создания пюре. В таком случае ему потребуется меньше времени на приготовление.
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