Эффективность вакцин против COVID-19 снижают депрессия и стресс
Новый отчет, принятый для публикации в журнале Perspectives on Psychological Science, предполагает, что то же самое может относиться и к новым вакцинам против COVID-19, которые находятся в стадии разработки или распространяются на рынке. К счастью, эти негативные эффекты можно уменьшить с помощью простых шагов, таких как упражнения и сон.
Основываясь на предыдущих исследованиях, одна из стратегий, предлагаемых учеными, состоит в том, чтобы заниматься активными упражнениями и хорошо выспаться за 24 часа до вакцинации, чтобы иммунная система работала с максимальной производительностью. Это поможет обеспечить максимально быстрый иммунный ответ.
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