Новое лекарство может стать спасением для пациентов с ожирением и диабетом

Новое исследование подтверждает, что лечение бимагрумабом, антителом, которое блокирует рецепторы активина типа II и стимулирует рост скелетных мышц, безопасно и эффективно для лечения избыточного ожирения и метаболических нарушений у взрослых пациентов с ожирением и диабетом 2 типа.Для второй фазы рандомизированного клинического исследования было отобрано 75 пациентов с диабетом 2 типа, индексом массы тела от 28 до 40 и уровнем гликированного гемоглобина A1c от 6,5 до 10 процентов. Пациентам вводили бимагрумаб или плацебо (раствор декстрозы) каждые 4 недели в течение 48 недель. Обе группы получили консультации по питанию и упражнениям. Исследование проводилось в США и Великобритании с февраля 2017 года по май 2019 года.В конце 48-недельного исследования ученые обнаружили снижение жировых отложений почти на 21 процент в группе, получавшей бимагрумаб, по сравнению с 0,5 процента в группе плацебо. Результаты также показали, что первая группа набрала 3,6 процента безжировой массы по сравнению с потерей 0,8 процента во второй. Комбинированная потеря общего жира в организме и увеличение мышечной массы привели к чистому снижению массы тела на 6,5% у пациентов, получавших препарат, по сравнению с потерей веса на 0,8% в группе плацебо.