Ученые назвали диеты, защищающие от болезни Паркинсона
В исследовании приняли участие 176 человек. Они соблюдали диеты, характеризующиеся сниженным потреблением мяса и акцентом на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Ученые отслеживали их питание и возраст начала болезни Паркинсона.
Они обнаружили, что строгое соблюдение этих диет совпало с более поздним началом БП у женщин. Так наступление болезни произошло на 17,4 года позднее, а у мужчин запас составил 8,4 года. Диета MIND оказала более значительное влияние на здоровье женщин, в то время как средиземноморская больше повлияла на здоровье мужчин.
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