Ученые назвали диеты, защищающие от болезни Паркинсона

Новое исследование ученых из Университета Британской Колумбии предполагает сильную корреляцию между соблюдением средиземноморской диеты или диеты MIND и более поздним началом болезни Паркинсона (БП). Диета MIND сочетает в себе аспекты двух очень популярных диет: средиземноморской и диетических подходов, связанных с борьбой с гипертонией (DASH).В исследовании приняли участие 176 человек. Они соблюдали диеты, характеризующиеся сниженным потреблением мяса и акцентом на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Ученые отслеживали их питание и возраст начала болезни Паркинсона.Они обнаружили, что строгое соблюдение этих диет совпало с более поздним началом БП у женщин. Так наступление болезни произошло на 17,4 года позднее, а у мужчин запас составил 8,4 года. Диета MIND оказала более значительное влияние на здоровье женщин, в то время как средиземноморская больше повлияла на здоровье мужчин.