Холестерин у мужчин: как его понизить безопасно для здоровья?

Холестерин представляет собой органическое соединение в виде быстрорастворимого природного спирта. Нередко говорят о вреде этого компонента в составе человеческого организма. Так зачем же он нужен? Благодаря холестерину происходит образование структуры тканей и транспортировка нужных веществ в клетку и из нее. Поэтому вещество является незаменимым помощником для здоровья и нормального функционирования организма.Тогда же когда холестерин наносит вред, ведь если верить нашим словам, от него одна польза? Конечно, при превышении нормы. MedikForum.ru рассказывает, какова норма уровня холестерина в крови и что делать, если норма превышена.Какова норма холестеринаУ мужчин, женщин и детей норма уровня холестерина в крови различная. Также есть другие факторы, влияющие на данный показатель: например, возраст.Так, у мужчин такие нормы:Нормальный показатель Chol — от 3,6 до 5,2 ммоль/л;Показатель в норме Хс ЛПНП — от 2,25 до 4,82 ммоль/л;Показатель в норме Хс ЛПВП — от 0,7 до 1,7 ммоль/л.Наиболее часто с повышенным холестерином сталкиваются именно мужчины. Поэтому мы будем говорить именно об этой категории людей. Если при анализе крови врач выявил повышенный уровень холестерина, то обычно назначаются дополнительное обследование на липидный профиль. И только после этого медик может назначить лекарства, которые снижают концентрацию липидов в крови.Почему повышается холестеринНередко причиной повышения показателя является потребление определенных продуктов. При переизбытке холестерина возможны различные проблемы со здоровьем. Надо понимать, что существуют два типа холестерола: ЛПНП — это липопротеины низкой плотности или опасные жиры и ЛПВП — это липопротеины высокой плотности или полезные жиры.Нарушенный баланс показателей способен сказаться на организме. Например, образуются бляшки на артериях, если ЛПВП превалирует над ЛПНП. Это препятствует притоку крови ко всем органам, тканям, провоцирует ишемию. Иногда возникает инфаркт или инсульт.У мужчин возможно потребление слишком большого количества продуктов, содержащих полиненасыщенных жиров. Среди них - маргарин, очень жирные молочные продукты, фастфуд, блюда во фритюре. На повышение показателя также влияют трансгенные жиры, состоящие в тортах, кексах, булочках, печенье, бисквитах, а также консервы, субпродукты.Среди причин, влияющих на увеличение уровня, оказываются также абдоминальное ожирение, проблемы со здоровьем из-за низкой активности, стресс, вредные привычки, нарушенный гормональный фон, экология. На тот же гормональный фон оказывают негативное влияние прием лекарств без назначения врача, наследственность.Какие продукты снизят холестеринСоблюдение определенной диеты позволит снизить уровень холестерина. В целом необходимо следить за калорийностью рациона и несколько ее снизить. Это можно сделать за счет замены некоторых продуктов - вместо мяса есть рыбу, вместо животного жира - растительный. В рационе обязательно должно присутствовать больше овощей, фруктов, а также круп: особенно полезны гречневая, рис, овес. А вот некоторые продукты лучше снизить, в том числе потреблять меньше соли и сахара.Некоторые продукты наоборот положительно сказывается на уровне холестерина: куриное филе, мясо кролика, индейки, телятина, оливковое масло, морская рыба, яйца (да-да!), низкокалорийное молоко, авокадо, орехи.Есть другие факторы, которые могут оказать положительное влияние: отсутствие вредных привычек и профилактика. За назначением соответствующих препаратов необходимо обращаться к врачу.