Лекарство с наночастицами поможет предотвратить преждевременные роды

Ученые клиники Джона Хопкинса утверждают, что они разработали крошечный, но эффективный метод предотвращения преждевременных родов. Препарат, доставляемый через влагалище, содержит наноразмерные частицы лекарств, которые легко проникают через стенку влагалища, достигают мышц матки и предотвращают их сокращение.Если будет доказано, что это лечение будет эффективным на людях, это может быть одним из немногих доступных клинических вариантов предотвращения преждевременных родов. Исследование было представлено в журнале Science Translational Medicine.Активными компонентами нового лекарства являются: прогестерон, гормон, регулирующий женскую репродуктивную функцию, и трихостатин А (TSA), ингибитор гистондеацетилазы (HDAC), регулирующий экспрессию генов.Чтобы проверить свою терапию, исследователи использовали мышей, созданных для имитации состояний, связанных с воспалением, которое может привести к преждевременным родам у людей. Они обнаружили, что экспериментальное лечение предотвратило преждевременные роды у мышей. Неврологические тесты мышей, рожденных от матерей, получивших лечение, не выявили отклонений.