Лекарство с наночастицами поможет предотвратить преждевременные роды
Если будет доказано, что это лечение будет эффективным на людях, это может быть одним из немногих доступных клинических вариантов предотвращения преждевременных родов. Исследование было представлено в журнале Science Translational Medicine.
Активными компонентами нового лекарства являются: прогестерон, гормон, регулирующий женскую репродуктивную функцию, и трихостатин А (TSA), ингибитор гистондеацетилазы (HDAC), регулирующий экспрессию генов.
Чтобы проверить свою терапию, исследователи использовали мышей, созданных для имитации состояний, связанных с воспалением, которое может привести к преждевременным родам у людей. Они обнаружили, что экспериментальное лечение предотвратило преждевременные роды у мышей. Неврологические тесты мышей, рожденных от матерей, получивших лечение, не выявили отклонений.
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