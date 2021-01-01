Вареный арахис - спасение от смертельно опасной аллергии

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

аллергия на арахис считается одной из самых сильных. Существует подход, позволяющий снизить чувствительность к аллергену (пациентам дают, постепенно увеличивая дозу, порошок жареного арахиса). Он предотвращает аллергические реакции в 60-80% случаев, но несет риск анафилактического шока.Имперский колледж Лондона предлагает другую форму терапии. Итак, предлагается варить арахис 20-30 минут, чтобы частично удалить белки, стоящие за аллергической реакцией. Для сравнения: после обжаривания белки сохраняются в полном объеме. После того, как арахис проварили и остудили, пациентам под присмотром медиков начинают давать небольшие порции.Сначала это несколько маленьких кусочков каждые несколько недель. К концу года дозировка должна дойти до 6-8 целых земляных орехов. Сейчас ученые готовятся к эксперименту (набирается группа из 112 пациентов), который призван сравнить вареный и жареный арахис, с точки зрения безопасности и эффективности терапии.