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По данным предварительных исследований, новые мутации коронавируса, активно размножающиеся сейчас в Европе, являются более заразными, чем предшествующие варианты.О том, что мутирующий коронавирус становится боле заразным, сообщил один из руководителей Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае Фэн Цзыцзянь.«Заразность новых штаммов коронавируса увеличилась на 10–70%», - заявил он на пресс-конференции в среду, 13 января, ссылаясь на результаты предварительных исследований.Цзыцзянь отметил, что специалисты фиксируют значительное увеличение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в семьях. В то же время он добавил, что«пока нет свидетельств того, что новые штаммы приводят к более высокой смертности».Также исследования показали, что мутирующий коронавирус не изменил своих антигенных свойств. Это значит, что антитела к COVID-19, возникающие в связи с перенесенной уже инфекцией или прививкой, могут по-прежнему обеспечивать защиту от инфекции, включая новые штаммы, пояснил Цзыцзянь.Он добавил, что новые штаммы коронавируса преобладают сейчас в европейском регионе, в Великобритании. Эпидемиологическую ситуацию там Фэн Цзыцзянь охарактеризовал как «относительно тяжелую». Отметим, что в Великобритании со стороны Консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам королевства, уже прозвучало подтверждение о более скоростном распространении мутировавшего штамма COVID-19.