Недосып лишает людей способности радоваться жизни

Дефицит сна провоцирует множество проблем — и это не только неуклюжесть и раздражительность, но и такие фундаментальные последствия, как отсутствие способности радоваться жизни.Психологи из Университета Британской Колумбии (Канада), группу которых возглавила Нэнси Син, выяснили, что даже незначительные недосыпания, которые повторяются от ночи к ночи, могут иметь серьезные последствия. Ученые провели эксперимент с участием почти двух тысяч взрослых людей, чтобы проверить свои предположения."Когда люди занимаются приятными вещами, то, как правило, чувствуют себя более счастливыми. Но если имеет место недостаток сна, то даже самые приятные занятия сопровождаются меньшим количеством положительных эмоций", — отметила Син. К счастью, этот эффект обратим — то есть, если привести в норму продолжительность сна, то способность радоваться жизни возвращается. Сон нормальной продолжительности не только вносит в жизнь краски, но и защищает от стресса."Сон очень важен для позитивного восприятия жизни. Очевидно, что экономить на сне ни в коем случае нельзя — его нормализация должна быть вашим приоритетом, если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему", — добавили авторы исследования.