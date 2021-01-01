Медики разобрались с долгоиграющими симптомами COVID-19
Далее в списке идут мышечная боль - миалгия - и проблемы со сном. Причем, бессонница нередко сохранялась из-за стресса, вызванного пандемией. Также специалисты фиксировали потерю волос у пациентов с COVID-19. Что касается потери способности различать запахи и вкусы, то у каждого десятого данная проблема сохраняется, несмотря на выздоровление.
Тревожность или депрессия также являются характерными проблемами, которые не покидают человека относительно долгое время. Согласно последним исследованиям, каждый пятый инфицированный коронавирусом страдает в течение трех месяцев от тревожности, депрессии или других психических проблем. А у каждого 16-го пациента психическое расстройство было диагностировано впервые. Нередки и случаи обострений уже имеющихся психических отклонений.
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