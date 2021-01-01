Медики разобрались с долгоиграющими симптомами COVID-19

У коронавирусной инфекции отмечается большое разнообразие симптомов. И некоторые сохраняются достаточно долго. Среди них - бессонница и усталость. Также медики указывают на мышечные боли и потерю вкуса или запаха. Итак, дольше всего из симптомов сохраняется усталость (жалуются 63% пациентов). 11,5% человек говорили об усталости даже через 5 недель после выявления факта инфицирования.Далее в списке идут мышечная боль - миалгия - и проблемы со сном. Причем, бессонница нередко сохранялась из-за стресса, вызванного пандемией. Также специалисты фиксировали потерю волос у пациентов с COVID-19. Что касается потери способности различать запахи и вкусы, то у каждого десятого данная проблема сохраняется, несмотря на выздоровление.Тревожность или депрессия также являются характерными проблемами, которые не покидают человека относительно долгое время. Согласно последним исследованиям, каждый пятый инфицированный коронавирусом страдает в течение трех месяцев от тревожности, депрессии или других психических проблем. А у каждого 16-го пациента психическое расстройство было диагностировано впервые. Нередки и случаи обострений уже имеющихся психических отклонений.